В Тверской области локализовали пожар в гостиничном комплексе

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Спасателям удалось локализовать возгорание в гостиничном комплексе «Ривер Клаб» в Конакове Тверской области.
В Тверской области локализовали пожар в гостиничном комплексе
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

«В 20:49 пожар на кровле здания локализован на площади 20 кв. м», — сказал собеседник.

Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Вместе с этим агентство, ссылаясь на пресс-службу МЧС, указывает, что 50 человек, находившихся в здании, вышли до прибытия пожарных подразделений.

Ранее сообщалось, что в Тверской области произошёл пожар в гостиничном комплексе.

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