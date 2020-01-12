В Тверской области локализовали пожар в гостиничном комплексе
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«В 20:49 пожар на кровле здания локализован на площади 20 кв. м», — сказал собеседник.
Согласно предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Вместе с этим агентство, ссылаясь на пресс-службу МЧС, указывает, что 50 человек, находившихся в здании, вышли до прибытия пожарных подразделений.
Ранее сообщалось, что в Тверской области произошёл пожар в гостиничном комплексе.