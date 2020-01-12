В Тверской области произошёл пожар в гостиничном комплексе

Гостиничный комплекс «Ривер Клаб» загорелся в Конакове Тверской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступило сообщение о возгорании кровли комплекса «Ривер Клаб» на улице Пригородной. По предварительным данным, на момент пожара в здании находился только персонал», — сказал собеседник.

Информация об эвакуированных и площади пожара уточняется.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице на площади 1050 кв. м.

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.