В Тверской области произошёл пожар в гостиничном комплексе

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Гостиничный комплекс «Ривер Клаб» загорелся в Конакове Тверской области.
В Тверской области произошёл пожар в гостиничном комплексе
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Поступило сообщение о возгорании кровли комплекса «Ривер Клаб» на улице Пригородной. По предварительным данным, на момент пожара в здании находился только персонал», — сказал собеседник.

Информация об эвакуированных и площади пожара уточняется.

Ранее стало известно, что в подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице на площади 1050 кв. м. 

В августе URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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