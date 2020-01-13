В СК заявили о росте криминала из-за закрытия психиатрических больниц

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что закрытие множества психиатрических лечебниц привело к отсутствию контроля за психически нездоровыми людьми и росту криминала.

Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Закрытие большого количества психиатрических лечебниц породило новые проблемы и дало нежелательные результаты, особенно среди пациентов с наиболее тяжёлыми и хроническими заболеваниями, что выразилось в том числе в росте криминогенной напряжённости», — отметил он.

Вместе с этим Краснов указал, что в настоящий момент надзор медиков за психически нездоровыми людьми не обеспечивает безопасность от них окружающих, в том числе из-за упразднения в начале 1990-х годов психиатрического учёта.

Заместитель председателя СК добавил, что на данную ситуацию обратило внимание нападение мужчины на ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре и ряд других громких преступлений.

По его словам, в связи с данной проблемой ведомство по поручению председателя Александра Бастрыкина провело специальное исследование.

Днём 31 октября в детском саду в городе Нарьян-Маре мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику.

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