В Минобороны опровергли «агрессивное» сближение кораблей США и России

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Заявление США об «агрессивном» сближении российского и американского кораблей в Аравийским море не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.
В Минобороны опровергли «агрессивное» сближение кораблей США и России
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, профессиональные действия экипажа российского корабля предотвратили столкновение с американским эсминцем.

«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — указали в министерстве.

Ранее в пресс-службе 5-го флота ВМС США заявили, что корабль ВМФ России «агрессивно» подошёл к американскому эсминцу в северной части Аравийского моря.

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