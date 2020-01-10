В Минобороны опровергли «агрессивное» сближение кораблей США и России

Заявление США об «агрессивном» сближении российского и американского кораблей в Аравийским море не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

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«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, профессиональные действия экипажа российского корабля предотвратили столкновение с американским эсминцем. «Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — указали в министерстве. Ранее в пресс-службе 5-го флота ВМС США заявили, что корабль ВМФ России «агрессивно» подошёл к американскому эсминцу в северной части Аравийского моря.