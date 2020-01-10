В Минобороны опровергли «агрессивное» сближение кораблей США и России
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
- globallookpress.com
«Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место «опасном» сближении российского корабля с эсминцем Farragut в Аравийском море не соответствует действительности», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, профессиональные действия экипажа российского корабля предотвратили столкновение с американским эсминцем.
«Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв манёвр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем», — указали в министерстве.
Ранее в пресс-службе 5-го флота ВМС США заявили, что корабль ВМФ России «агрессивно» подошёл к американскому эсминцу в северной части Аравийского моря.