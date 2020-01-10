В Мурманской области завели дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги

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В Мурманской области завели уголовное дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги, сообщает телеканал «360».
В Мурманской области завели дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги
  • РИА Новости

По данным областной прокуратуры, в июле 2019 года врач хирургического отделения филиала Ковдорской больницы доверил проведение ампутации ноги трём студентам четвёртого курса мединститута, которые не имели права на хирургические вмешательство.

«За период проведения оперативного лечения хирург несколько раз раз покидал операционную, в период его отсутствия студенты бесконтрольно продолжали оперативное лечение. При таких обстоятельствах врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента», — подчеркнули в прокуратуре.

Представители ведомства провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы.

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