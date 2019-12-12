В Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы
- РИА Новости
Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Молодой человек был доставлен в больницу 19 сентября после серьёзного ДТП. Он находился в состоянии комы с тяжёлой сочетанной травмой. Как сообщали в Департаменте здравоохранения региона, врачи зафиксировали смерть мозга пациента 22 сентября.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.