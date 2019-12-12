В Тюменской области завели дело из-за смерти пациента больницы

В Тюменской области завели уголовное дело из-за смерти 19-летнего пациента ОКБ №2, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Статья — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Молодой человек был доставлен в больницу 19 сентября после серьёзного ДТП. Он находился в состоянии комы с тяжёлой сочетанной травмой. Как сообщали в Департаменте здравоохранения региона, врачи зафиксировали смерть мозга пациента 22 сентября.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Челябинской области уволили главврача больницы из-за скандала.