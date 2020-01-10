Эксперт оценил идею штрафов за неоплату проезда по платным трассам

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу правительства ввести штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.

По его мнению, введение штрафов дисциплинирует многих водителей, однако в нарушениях не всегда виноваты только автомобилисты.

«Часто человек сначала въезжает на дорогу, а уже потом видит указатель, что она платная. Или, к примеру, он едет по дороге, и ему просто некуда больше свернуть. Ему приходится пользоваться этой платной дорогой — здесь виновны и дорожники. Я думаю, что в отдельных ситуациях штраф должен накладываться и на автомобилистов, и на дорожников, если человек докажет, что у него не было вариантов», — отметил Канаев.

Он добавил, что сначала необходимо предложить альтернативу, а уже потом говорить об увеличении санкций.

9 января правительство внесло в Государственную думу проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

Как заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, прежде чем штрафовать автомобилистов, «необходимо навести порядок в эксплуатации платных участков дорог».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что введение нового штрафа оправданно, однако принуждение водителей к покупке транспондеров может вызвать всплеск бесплатного проезда.