Эксперт оценил идею штрафов за неоплату проезда по платным трассам

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с Nation News прокомментировал инициативу правительства ввести штрафы за неоплату проезда по платным дорогам.
Эксперт оценил идею штрафов за неоплату проезда по платным трассам
  • РИА Новости

По его мнению, введение штрафов дисциплинирует многих водителей, однако в нарушениях не всегда виноваты только автомобилисты.

«Часто человек сначала въезжает на дорогу, а уже потом видит указатель, что она платная. Или, к примеру, он едет по дороге, и ему просто некуда больше свернуть. Ему приходится пользоваться этой платной дорогой — здесь виновны и дорожники. Я думаю, что в отдельных ситуациях штраф должен накладываться и на автомобилистов, и на дорожников, если человек докажет, что у него не было вариантов», — отметил Канаев.

Он добавил, что сначала необходимо предложить альтернативу, а уже потом говорить об увеличении санкций.

9 января правительство внесло в Государственную думу проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

Как заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, прежде чем штрафовать автомобилистов, «необходимо навести порядок в эксплуатации платных участков дорог». 

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что введение нового штрафа оправданно, однако принуждение водителей к покупке транспондеров может вызвать всплеск бесплатного проезда.

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