Россияне рассказали, как впервые попробовали сигареты и алкоголь

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Николай Соколов
Специалисты ФНИСЦ РАН выяснили, что большинство россиян впервые попробовали алкоголь во время учёбы или в окружении родственников. С данными исследования ознакомился RT.
Россияне рассказали, как впервые попробовали сигареты и алкоголь
  • Pixabay

Так, впервые попробовали алкоголь в компании товарищей по учёбе 32,5%, вместе с родственниками — 21,6% респондентов, со знакомыми, жившими по соседству, — 12,1%.

С коллегами впервые употребили алкоголь 2,6% опрошенных. При этом 21% респондентов заявили, что вообще не пили алкоголь.

Сигареты россияне также чаще всего пробовали среди товарищей по учёбе (21,6%), 10,2% опрошенных заявили, что попробовали курить со знакомыми соседями, 3% — на работе, 1,4% — с родственниками.

В то же время 56,6% опрошенных заявили, что никогда не пробовали курить.

Также в исследовании отмечается, что средний возраст россиян, которые впервые попробовали алкоголь, составляет 16,1 года, сигареты — 16,8 года.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет.

Ранее RT рассказывал о снижении спроса на традиционные сигареты в России.

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