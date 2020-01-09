В Госдуме оценили идею введения штрафов за неоплату проезда по платным трассам

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал предложение штрафовать водителей за отказ оплачивать проезд по платным трассам.
В Госдуме оценили идею введения штрафов за неоплату проезда по платным трассам
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По его мнению, ведение нового штрафа в связи с необходимостью перевода платного проезда в формат свободного потока оправданно, однако принуждение водителей к покупке транспондеров может вызвать всплеск бесплатного проезда.

«Если исполнительная власть (владельцы дорог) введёт свободный поток и будут принуждать водителей покупать транспондеры, а их стоимость невыгодна тем, кто ездит редко по этим участкам, то часть водителей не будет платить или даже начнёт скрывать свои номера, чтобы их не смогли идентифицировать. И если их стоимость будет завышена, а она у нас зачастую завышена по сравнению с европейскими платными трассами в сравнении к доходам водителей, то количество желающих проскочить увеличится», — убеждён парламентарий.

9 января правительство внесло в Государственную думу проект о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам.

Как заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прежде, чем штрафовать автомобилистов, «необходимо навести порядок в эксплуатации платных участков дорог». 

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