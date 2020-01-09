В Подмосковье рассказали о ежемесячной компенсации за расходы на вывоз мусора

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала о ежемесячной компенсации расходов по оплате за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

«Беззаявительно компенсацию получили более 522 тыс. пенсионеров и предпенсионеров региона. Льготникам, которые получают меру социальной поддержки за жилищно-коммунальные услуги, компенсация за обращение с твёрдыми коммунальными отходами предоставляется в рамках этой льготы в соответствующем размере», — отметила Фаевская.

Как сообщает телеканал «360», ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате за обращение с ТКО предоставляется льготным категориям граждан Московской области, пенсионерам и предпенсионерам в пределах стандарта нормативной площади жилья.

Ранее Vostokmedia.com сообщало, что в Приморье определили тариф по сбору ТКО.