В Приморье определили тариф по сбору ТКО

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В Приморском крае определили тариф по сбору твёрдых коммунальных отходов, который начнёт действовать с 1 января 2020 года, передаёт Vostokmedia.com.
В Приморье определили тариф по сбору ТКО
  • РИА Новости

На сайте КГУП «Приморский экологический оператор» опубликовали предельные единые тарифы, а также категории объектов, расчётные единицы и норматив накопления ТКО за одну расчётную единицу.

Например, можно выяснить, что на одного жителя многоквартирного дома предусмотрено 0,902 куб. м ТКО в год, а на жителя частного дома — 1,602 куб. м.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заработал новый комплекс по переработке отходов КПО «Восток».

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