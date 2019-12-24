В Приморье определили тариф по сбору ТКО
- РИА Новости
На сайте КГУП «Приморский экологический оператор» опубликовали предельные единые тарифы, а также категории объектов, расчётные единицы и норматив накопления ТКО за одну расчётную единицу.
Например, можно выяснить, что на одного жителя многоквартирного дома предусмотрено 0,902 куб. м ТКО в год, а на жителя частного дома — 1,602 куб. м.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заработал новый комплекс по переработке отходов КПО «Восток».