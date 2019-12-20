В Подмосковье заработал новый комплекс по переработке отходов

Короткая ссылка
В Московской области заработал новый комплекс по переработке отходов КПО «Восток». Он расположен в Егорьевске, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.
В Подмосковье заработал новый комплекс по переработке отходов
  • РИА Новости

Предприятие сможет перерабатывать 500 тыс. тонн отходов в год. Половину из них планируют утилизировать — перерабатывать и компостировать.

Как отметил зампред областного правительства Евгений Хромушин, это второе по счёту предприятие по переработке отходов, запущенное в 2019 году, и пятое, построенное в Подмосковье за последние 16 месяцев в рамках формирования новой системы по обращению с отходами.

«Всего у нас будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники. Они позволят закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов», — сказал он.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить