В Подмосковье заработал новый комплекс по переработке отходов

В Московской области заработал новый комплекс по переработке отходов КПО «Восток». Он расположен в Егорьевске, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства ЖКХ.

Предприятие сможет перерабатывать 500 тыс. тонн отходов в год. Половину из них планируют утилизировать — перерабатывать и компостировать.

Как отметил зампред областного правительства Евгений Хромушин, это второе по счёту предприятие по переработке отходов, запущенное в 2019 году, и пятое, построенное в Подмосковье за последние 16 месяцев в рамках формирования новой системы по обращению с отходами.

«Всего у нас будет 12 таких предприятий, построенных по последнему слову техники. Они позволят закрыть оставшиеся 11 старых мусорных полигонов», — сказал он.

Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.