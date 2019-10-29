Эксперт рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на Байкале

Руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.

«На побережье Байкала сейчас действительно появляются рекреационные зоны, которые либо отдаются предпринимателям, либо становятся особо охраняемыми природными территориями. Эти зоны оборудуются», — заявил он.

По его словам, там появляются площадки для парковки, беседки, места сбора мусора, санитарные зоны, что позволяет сохранять побережье в чистоте.

Кроме того, отметил Токарев, появился региональный оператор по вывозу мусора.

«Так как расстояния действительно очень большие, здесь нужен именно добросовестный подход. Все территории несанкционированных свалок сейчас закрыты. Появление там грозит большими штрафами. Сейчас среди населения внедряется тариф за сбор мусора», — добавил он.

Ранее Токарев заявил о необходимости работать с туристами, приезжающими на озеро.

В июне председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о токсичной воде в Байкале.