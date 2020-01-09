ЦБ опроверг информацию о взрыве газового баллона в своём здании
Сообщения СМИ о взрыве газового баллона в здании Центрального банка России на улице Неглинной не соответствуют действительности, отметили в пресс-службе.
- РИА Новости
«Сообщаем, что информация не соответствует действительности», — цитирует агентство городских новостей «Москва» пресс-службу ЦБ.
Ранее появились сообщения, что в главном офисе Центробанка взорвался газовый баллон, один сотрудник пострадал.
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