В Госдуме оценили проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал RT внесение правительством в нижнюю палату парламента законопроекта о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
В Госдуме оценили проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети
  • РИА Новости

«Очевидна и понятна необходимость борьбы с наркоманией как таковой. Тем более важна борьба с пропагандой. Использование интернета позволяет не только пропагандировать наркотики, но и применять изощрённые бесконтактные технологии передачи информации, товара и получения денег. Это явление надо рассматривать комплексно. Если человек в доступных интернет-источниках видит информацию о том, что он может купить некий наркотик, это одновременно является каналом реализации и каналом пропаганды. Очевидна необходимость борьбы с этим», — сказал депутат.

По словам Лысакова, штрафы, которые определены законопроектом, должны быть достаточно эффективным инструментом не только наказания, но и профилактики.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Также предлагается ужесточить ответственность в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

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