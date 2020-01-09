В Госдуме оценили проект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети
- РИА Новости
«Очевидна и понятна необходимость борьбы с наркоманией как таковой. Тем более важна борьба с пропагандой. Использование интернета позволяет не только пропагандировать наркотики, но и применять изощрённые бесконтактные технологии передачи информации, товара и получения денег. Это явление надо рассматривать комплексно. Если человек в доступных интернет-источниках видит информацию о том, что он может купить некий наркотик, это одновременно является каналом реализации и каналом пропаганды. Очевидна необходимость борьбы с этим», — сказал депутат.
По словам Лысакова, штрафы, которые определены законопроектом, должны быть достаточно эффективным инструментом не только наказания, но и профилактики.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Также предлагается ужесточить ответственность в отношении иностранцев и лиц без гражданства.