Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» проведёт испытания в Баренцевом море
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- РИА Новости
Экипаж проверит радиотехническое вооружение корабля и системы и механизмов корабля в различных режимах плавания.
Фрегат был спроектирован и построен в Петербурге. После завершения государственных испытаний он войдёт в состав Северного флота.
Ранее фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр».
В декабре «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Ингушетия» завершил государственные испытания.