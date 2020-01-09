Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» проведёт испытания в Баренцевом море

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Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцево море для проведения испытаний, сообщает телеканал «Звезда».
Экипаж фрегата «Адмирал Касатонов» проведёт испытания в Баренцевом море
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Экипаж проверит радиотехническое вооружение корабля и системы и механизмов корабля в различных режимах плавания.

Фрегат был спроектирован и построен в Петербурге. После завершения государственных испытаний он войдёт в состав Северного флота.

Ранее фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр».

В декабре «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Ингушетия» завершил государственные испытания.

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