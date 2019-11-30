Фрегат «Адмирал Касатонов» войдёт в состав ВМФ России до конца декабря

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Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском заводе «Северная верфь», войдёт в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
Фрегат «Адмирал Касатонов» войдёт в состав ВМФ России до конца декабря
  • РИА Новости

«До конца текущего года, в частности, в состав ВМФ войдут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения», — говорится в сообщении по итогам заседания Военного совета ВМФ.

Кроме того, ожидается, что до конца 2019 года на воду будет спущена вторая подводная лодка «Волхов» для Тихоокеанского флота.

В конце августа телеканал «Звезда» сообщал, что «Адмирал Касатонов» отправился на заключительный этап заводских испытаний.

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