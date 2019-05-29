Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний
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Экипаж и сдаточная команда должны проверить работу главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода.
«Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения», — заявили в ведомстве.
Ранее член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».