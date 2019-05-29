Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний

Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

© Судостроительный завод "Северная верфь"

Экипаж и сдаточная команда должны проверить работу главной энергетической установки на различных режимах и скоростях хода. «Также будет испытываться якорное оборудование корабля, ряд систем жизнеобеспечения», — заявили в ведомстве. Ранее член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о крейсере «Адмирал Нахимов».