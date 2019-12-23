МРК «Ингушетия» завершил государственные испытания

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Малый ракетный корабль «Ингушетия» завершил государственные испытания, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
МРК «Ингушетия» завершил государственные испытания
  • РИА Новости

Выполнены стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям. Проведён испытательный пуск макета ракеты «Калибр» из пусковой шахты.

«Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили. Также были проверены работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах», — отметили в пресс-службе.

Подъём Андреевского флага и включение МРК «Ингушетия» в состав ЧФ намечены на конец декабря.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребитель ЧФ принял участие в испытаниях системы ПВО малого ракетного корабля «Ингушетия».

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