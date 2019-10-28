Истребитель ЧФ принял участие в испытаниях системы ПВО малого ракетного корабля «Ингушетия»

Многоцелевой истребитель морской авиации Черноморского флота Су-30СМ принял участие в испытаниях системы ПВО малого ракетного корабля «Ингушетия», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Это первые учения корабля с истребителем.

«В процессе заводских ходовых испытаний экипаж самолёта совершил заход на боевой курс для проведения условного бомбометания по кораблю для проверки систем обнаружения воздушных целей», — уточнили в отделе.

Расчёты противовоздушной обороны «Ингушетии» отработали задачи по противодействию средствам воздушного нападения: обнаружили, взяли его на сопровождение и выполнили условное поражение воздушной цели.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на ЧФ прошли учения с участием комплексов «Бал» и «Бастион».