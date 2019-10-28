Истребитель ЧФ принял участие в испытаниях системы ПВО малого ракетного корабля «Ингушетия»
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- РИА Новости
Это первые учения корабля с истребителем.
«В процессе заводских ходовых испытаний экипаж самолёта совершил заход на боевой курс для проведения условного бомбометания по кораблю для проверки систем обнаружения воздушных целей», — уточнили в отделе.
Расчёты противовоздушной обороны «Ингушетии» отработали задачи по противодействию средствам воздушного нападения: обнаружили, взяли его на сопровождение и выполнили условное поражение воздушной цели.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на ЧФ прошли учения с участием комплексов «Бал» и «Бастион».