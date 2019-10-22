На ЧФ прошли учения с участием комплексов «Бал» и «Бастион»
- РИА Новости
Дивизионы совершили марш в позиционные районы для тренировок по развёртыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению.
«В назначенных районах личный состав БПКРК «Бал» и «Бастион» отработал действия по нанесению условных ракетных ударов по морским целям в акватории Чёрного моря», — рассказали в пресс-службе.
К манёврам привлекли более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на Балтфлоте прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».