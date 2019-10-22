На ЧФ прошли учения с участием комплексов «Бал» и «Бастион»

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На Черноморском флоте прошли учения с участием дивизионов мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
На ЧФ прошли учения с участием комплексов «Бал» и «Бастион»
  • РИА Новости

Дивизионы совершили марш в позиционные районы для тренировок по развёртыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению.

«В назначенных районах личный состав БПКРК «Бал» и «Бастион» отработал действия по нанесению условных ракетных ударов по морским целям в акватории Чёрного моря», — рассказали в пресс-службе.

К манёврам привлекли более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что на Балтфлоте прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

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