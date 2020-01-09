РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

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Суд оштрафовал компанию «Российские железные дороги» (РЖД) на 6 млн рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, передаёт РИА Новости.

По словам сахалинского транспортного прокурора Егора Корчака, компания вела реконструкцию 24 железнодорожных мостов на участке Корсаков — Ноглики без разрешения, которое подтверждает «соответствие проектной документации градостроительным требованиям и земельному законодательству».

«Арбитражный суд Сахалинской области признал ОАО «РЖД» виновным в совершении данного административного правонарушения и наложил штраф в 6 млн рублей», — сказал Корчак.

Ранее СК предъявил обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке данных сотрудников РЖД.

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