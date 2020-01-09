При пожаре в торговом комплексе под Новосибирском погиб мужчина
Отмечается, что тело погибшего обнаружили при разборе завалов в среду, 8 января.
Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека» УК России.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом комплексе под Новосибирском пострадали семеро, возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м потушено.