При пожаре в торговом комплексе под Новосибирском погиб мужчина

В результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области погиб мужчина, сообщает управление СК по региону.

Отмечается, что тело погибшего обнаружили при разборе завалов в среду, 8 января.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека» УК России.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Ранее сообщалось, что при пожаре в торговом комплексе под Новосибирском пострадали семеро, возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м потушено.