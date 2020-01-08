При пожаре в торговом комплексе под Новосибирском пострадали семеро

В результате пожара в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитиме в Новосибирской области пострадали семь человек. Возгорание потушено. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в ТК «Центральный» ликвидирован. Надышавшись продуктами горения, самостоятельно в медицинские учреждения Искитима обратились семь человек, в госпитализации они не нуждаются», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Пожар был локализован на площади 3,5 тыс. кв. м, а позднее ликвидирован.

7 января пожар произошёл в одноэтажном торговом центре в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ноябре 2019 года URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали более 300 человек.