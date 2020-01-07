В Тюменской области заявили о снижении детской смертности в 2019 году

В Тюменской области рассказали о снижении детской смертности в 2019 году, сообщает Nashgorod.ru со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

«Плановое значение показателя на 2019 год для нашего региона: 4,1 на 1000 родившихся живыми. Уже видны предварительные итоги: за 11 месяцев 2019 года показатель составил 4,0», — заявили в ведомстве.

В области работает проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Как ожидается, к 2024 году показатель должен составить 3,2.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о показателях по снижению смертности.