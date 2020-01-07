Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя муниципального отдела полиции «Тобольский».
«В отношении водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора судом», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что водитель является уроженцем Таджикистана и имеет российское гражданство.
Ранее в Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса.
В результате ДТП, произошедшего на 266-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, погибли водитель и пассажир грузовика и пострадали семь пассажиров автобуса.