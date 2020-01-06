Убитый в Подмосковье мужчина работал в корпорации ВНИИЭМ

Найденный убитым в Щёлковском районе Московской области Сергей Хайкин был сотрудником корпорации ВНИИЭМ, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Там отметили, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна.

Ранее в «Роскосмосе» опровергли информацию СМИ, что убитый возглавлял один из отделов госкорпорации.

Тело Хайкина было найдено 5 января в квартире в посёлке Биокомбината. По предварительным данным следствия, между двумя братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший убил старшего, после чего покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело.