Убитый в Подмосковье мужчина работал в корпорации ВНИИЭМ

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Найденный убитым в Щёлковском районе Московской области Сергей Хайкин был сотрудником корпорации ВНИИЭМ, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Убитый в Подмосковье мужчина работал в корпорации ВНИИЭМ
  • РИА Новости

Там отметили, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна.

Ранее в «Роскосмосе» опровергли информацию СМИ, что убитый возглавлял один из отделов госкорпорации.

Тело Хайкина было найдено 5 января в квартире в посёлке Биокомбината. По предварительным данным следствия, между двумя братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший убил старшего, после чего покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело.

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