Убитый в Подмосковье мужчина работал в корпорации ВНИИЭМ
- РИА Новости
Там отметили, что он работал начальником отдела в Научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна.
Ранее в «Роскосмосе» опровергли информацию СМИ, что убитый возглавлял один из отделов госкорпорации.
Тело Хайкина было найдено 5 января в квартире в посёлке Биокомбината. По предварительным данным следствия, между двумя братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший убил старшего, после чего покончил с собой.
СК возбудил уголовное дело.