В Подмосковье завели дело по факту убийства главы отдела «Роскосмоса»
- РИА Новости
Как отмечается, инцидент произошёл в Щёлковском районе.
«5 января в квартире в посёлке Биокомбината с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, между братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид.
В настоящее время устанавливаются причины конфликта.