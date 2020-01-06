В Подмосковье завели дело по факту убийства главы отдела «Роскосмоса»

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Московской области начальника отдела «Роскосмоса» Сергея Хайкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК по Подмосковью.
В Подмосковье завели дело по факту убийства главы отдела «Роскосмоса»
  • РИА Новости

Как отмечается, инцидент произошёл в Щёлковском районе.

«5 января в квартире в посёлке Биокомбината с огнестрельным ранением груди обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы обнаружено тело его 31-летнего брата», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, между братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший брат убил старшего, после чего совершил суицид.

В настоящее время устанавливаются причины конфликта.

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