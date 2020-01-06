«Роскосмос» опроверг сообщения об убийстве сотрудника госкорпорации
- РИА Новости
«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что в Щёлковском районе Подмосковья был застрелен якобы начальник одного из отделов «Роскосмоса» Сергей Хайкин.
По предварительным данным следствия, между двумя братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший убил старшего, после чего совершил суицид.
СК возбудил уголовное дело.