«Роскосмос» опроверг сообщения об убийстве сотрудника госкорпорации

Информация об убийстве сотрудника «Роскосмоса» не соответствует действительности, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в Щёлковском районе Подмосковья был застрелен якобы начальник одного из отделов «Роскосмоса» Сергей Хайкин.

По предварительным данным следствия, между двумя братьями произошёл конфликт, в ходе которого младший убил старшего, после чего совершил суицид.

СК возбудил уголовное дело.