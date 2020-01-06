В Госдуме осудили идею установки памятника Бандере у границ России
- РИА Новости
По его мнению, это один из эпизодов колоссальной кампании по героизации нацистских преступников.
«Людям, которые занимаются такими операциями, место в тюрьме, потому что их предшественники по итогам Нюрнбергского трибунала 1946 года оказались именно там. Некоторые были казнены — те, которые организовывали наиболее серьёзные злодеяния. Сегодня такие факты, каким бы эмоциям мы ни предавались, должны чётко фиксироваться, потому как суд истории всё расставит по местам», — заявил депутат в беседе с телеканалом «360».
Новиков пояснил, что героизация преступников может в итоге привести к реализации их идей.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с НСН также прокомментировал идею установки памятника Бандере около российской границы.