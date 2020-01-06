В Совфеде оценили идею установки памятника Бандере у границ России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в беседе с НСН прокомментировал идею мэра украинского города Ивaно-Франковска Руслaна Марцинкива установить памятник Степану Бандере около российской границы.

«Что касается этого памятника, думаю, как он будет поставлен, так и будет уничтожен. Наше общество, потерявшее 27 млн человек в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не воспримет начинания, которые пытаются провести некие силы на волне неонацистской истерии. Не думаю, что он простоит более, чем день», — заявил сенатор.

Он также назвал инициативу с установкой памятника Бандере недалеко от границы с Россией новым вызовом украинских неонацистов.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина осудила идею.