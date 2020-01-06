Установлены личности открывших стрельбу в Приморье
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«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, от чьих хулиганских действий пострадали двое детей в посёлке Заводском. Ими оказались несовершеннолетние 14 и 15 лет», — сообщили в ведомстве.
4 января в СМИ появилась информация о том, что на улице Харьковской в посёлке Заводском Артёмовского городского округа из-за стрельбы пострадали два ребёнка 10 и 15 лет.
В пресс-службе СУ СК России по региону сообщали о проведении доследованной проверки в порядке ст. 143, 144 УПК России.
Обстоятельства произошедшего выясняются.