Установлены личности открывших стрельбу в Приморье

Стрельбу из пневматического оружия в Приморье, в результате которой пострадали два ребёнка, открыли два подростка, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по Приморскому краю.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлены лица, от чьих хулиганских действий пострадали двое детей в посёлке Заводском. Ими оказались несовершеннолетние 14 и 15 лет», — сообщили в ведомстве.

4 января в СМИ появилась информация о том, что на улице Харьковской в посёлке Заводском Артёмовского городского округа из-за стрельбы пострадали два ребёнка 10 и 15 лет.

В пресс-службе СУ СК России по региону сообщали о проведении доследованной проверки в порядке ст. 143, 144 УПК России.

Обстоятельства произошедшего выясняются.