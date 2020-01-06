Путин и Медведев придут на рождественские богослужения
- Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев
- globallookpress.com
«(Глава государства. — RT) будет присутствовать обязательно (на рождественской службе. — RT)», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
При этом он не стал уточнять, в каком конкретно храме президент намерен встретить Рождество.
Отмечается, что председатель правительства, в свою очередь, по традиции посетит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.
В 2019 году Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.