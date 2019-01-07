Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге
Об этом сообщает РИА Новости.
На службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественскую службу в храме Христа Спасителя.
В 2018 году Путин встретил Рождество в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.