Путин прибыл на рождественскую службу в собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в рождественском богослужении.

Об этом сообщает РИА Новости.

На службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит рождественскую службу в храме Христа Спасителя.

В 2018 году Путин встретил Рождество в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.