Работодатели в России планируют повысить зарплаты в 2020 году
- РИА Новости
Об этом пишет «Российская газета».
«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — заявили в HeadHunter.
По данным специалистов, 20% отечественных организаций и 16% иностранных компаний в России планируют пересмотреть размер зарплат уже в январе.
При этом 19,8% компаний с российским капиталом не намерены изменять заработную плату в этом году. Среди компаний с иностранным капиталом 11,5% не планируют пересматривать зарплату.
Остальные компании, как ожидается, пересмотрят зарплату в течение первых шести месяцев 2020 года.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ сообщил, что 52% россиян недовольны своим работодателем и не готовы рекомендовать его другим.