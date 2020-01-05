Работодатели в России планируют повысить зарплаты в 2020 году

Короткая ссылка
Согласно исследованию компании HeadHunter, в 2020 году компании с российским капиталом планируют повысить зарплаты сотрудникам в среднем на 10%, а компании с иностранным капиталом — на 7%.
Работодатели в России планируют повысить зарплаты в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом пишет «Российская газета».

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — заявили в HeadHunter.

По данным специалистов, 20% отечественных организаций и 16% иностранных компаний в России планируют пересмотреть размер зарплат уже в январе.

При этом 19,8% компаний с российским капиталом не намерены изменять заработную плату в этом году. Среди компаний с иностранным капиталом 11,5% не планируют пересматривать зарплату.

Остальные компании, как ожидается, пересмотрят зарплату в течение первых шести месяцев 2020 года. 

Ранее телеканал «360» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ сообщил, что 52% россиян недовольны своим работодателем и не готовы рекомендовать его другим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить