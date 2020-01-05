Работодатели в России планируют повысить зарплаты в 2020 году

Согласно исследованию компании HeadHunter, в 2020 году компании с российским капиталом планируют повысить зарплаты сотрудникам в среднем на 10%, а компании с иностранным капиталом — на 7%.

Об этом пишет «Российская газета».

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — заявили в HeadHunter.

По данным специалистов, 20% отечественных организаций и 16% иностранных компаний в России планируют пересмотреть размер зарплат уже в январе.

При этом 19,8% компаний с российским капиталом не намерены изменять заработную плату в этом году. Среди компаний с иностранным капиталом 11,5% не планируют пересматривать зарплату.

Остальные компании, как ожидается, пересмотрят зарплату в течение первых шести месяцев 2020 года.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ сообщил, что 52% россиян недовольны своим работодателем и не готовы рекомендовать его другим.