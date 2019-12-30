Опрос: 52% россиян недовольны своей работой

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Специалисты аналитического центра НАФИ провели опрос, показавший низкий уровень лояльности россиян к своим работодателям, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные исследования.
Опрос: 52% россиян недовольны своей работой
  • РИА Новости

Согласно результатам опроса, 52% респондентов недовольны своим работодателем и не готовы рекомендовать его другим.

Основными причинами недовольства стали: низкий уровень зарплаты, задержки выплат, высокая нагрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный график.

«Результаты исследования демонстрируют пассивность работающих россиян. Каждый второй сотрудник не удовлетворён своими отношениями с работодателем и не лоялен ему, но увольняться не собирается. Нелояльный и немотивированный сотрудник — это убытки для компании, а значит, и для всей экономики», — отметила руководитель направления исследований в сфере HR аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

По мнению эксперта, работодателям необходимо повышать лояльность сотрудников, а работающим россиянам быть активнее и доносить своё недовольство до руководства.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты опроса, проведённого аналитическим центром «Авито Работа», в рамках которого 47% россиян назвали 2019 год успешным с точки зрения карьеры.

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