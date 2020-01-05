Три человека погибли при пожаре в Пензенской области

Три человека погибли в результате возгорания, которое произошло в доме в селе Соболевка Каменского района Пензенской области.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«По данным следствия, в 23-м часу 4 января в доме по улице Ивановке в селе Соболевка Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения», — указывается в заявлении.

По факту пожара, который привёл к гибели трёх лиц, проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме в Подольском городском округе Московской области.

Летом 2019 года URA.RU сообщало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.