Три человека погибли в результате ДТП в Челябинской области

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Три человека, в том числе ребёнок, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Челябинской области.
Три человека погибли в результате ДТП в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Отмечается, что столкновение автомобилей произошло на 1580-м километре трассы М5 «Урал» в 8:40 (6:40 мск) в районе города Сим. 

«В результате аварии в Volkswagen погибла женщина 1987 года рождения и ребёнок 2008 года. Мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в больницу. Второй ребёнок 2007 года находится в реанимации», — указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным, Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе села Агаповка произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

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