Российская армия получит шесть модернизированных Ту-95МС в 2020 году

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В Министерстве обороны России заявили, что российские войска получат шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и авионикой в 2020 году.

«В 2020 году дальняя авиация пополнится шестью модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС», — цитирует оборонное ведомство ТАСС.

Уточняется, что в 2019 году в российские войска поступили пять модернизированных Ту-95МС.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш отметил, что современные системы, устанавливаемые на самолёт во время модернизации, в несколько раз улучшают точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Ранее в ПАО «Туполев» сообщали, что модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование и штангу топливозаправки. Предполагается, что это позволит увеличить радиус боевого применения машины и использовать современные управляемые боеприпасы, включая комплекс «Кинжал». По мнению экспертов, обновлённый бомбардировщик усилит воздушный компонент ядерной триады России.

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