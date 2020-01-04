Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в Манеже

Российский президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Начало церемонии состоится в 12:00 мск, сообщили агентству Интерфакс в Кремле.

РИА Новости

Администрации президента, в частности, поручено пригласить заслушать обращение членов правительства, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генпрокурора, председателя Следственного комитета, главу Центральной избирательной комиссии, председателя Счётной палаты, членов Государственного совета и глав основных конфессий. Ранее Путин сообщил, что намерен поднять проблему преодоления бедности населения в своём послании Федеральному собранию. Глава государства выразил обеспокоенность стагнацией в реальных доходах россиян и отметил необходимость решения данной ситуации.