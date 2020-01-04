Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в Манеже

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Начало церемонии состоится в 12:00 мск, сообщили агентству Интерфакс в Кремле.
Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в Манеже
  • РИА Новости

Администрации президента, в частности, поручено пригласить заслушать обращение членов правительства, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генпрокурора, председателя Следственного комитета, главу Центральной избирательной комиссии, председателя Счётной палаты, членов Государственного совета и глав основных конфессий.

Ранее Путин сообщил, что намерен поднять проблему преодоления бедности населения в своём послании Федеральному собранию.

Глава государства выразил обеспокоенность стагнацией в реальных доходах россиян и отметил необходимость решения данной ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить