Послание Путина Федеральному собранию пройдёт в Манеже
- РИА Новости
Администрации президента, в частности, поручено пригласить заслушать обращение членов правительства, председателя и членов Конституционного суда, председателя Верховного суда, генпрокурора, председателя Следственного комитета, главу Центральной избирательной комиссии, председателя Счётной палаты, членов Государственного совета и глав основных конфессий.
Ранее Путин сообщил, что намерен поднять проблему преодоления бедности населения в своём послании Федеральному собранию.
Глава государства выразил обеспокоенность стагнацией в реальных доходах россиян и отметил необходимость решения данной ситуации.