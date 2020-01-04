Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.

В беседе с ТАСС глава государства рассказал о проработке тем для послания.

«Есть варианты, но окончательно решения не приняты... вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», — пояснил он.

Путин отметил, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения и что её необходимо преодолеть.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России проживают почти 19 млн бедных.

В 2019 году Путин в послании Федеральному собранию отметил взаимосвязь между проблемой бедности и преодолением демографических проблем.