Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию
- РИА Новости
В беседе с ТАСС глава государства рассказал о проработке тем для послания.
«Есть варианты, но окончательно решения не приняты... вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», — пояснил он.
Путин отметил, что обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения и что её необходимо преодолеть.
В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России проживают почти 19 млн бедных.
В 2019 году Путин в послании Федеральному собранию отметил взаимосвязь между проблемой бедности и преодолением демографических проблем.