Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

Российские космические войска за 2019 год зафиксировали более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в департаменте информации Минобороны России.

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.

В Минобороны также напомнили, что система предупреждения о ракетном нападении включает семь радиолокационных станций в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Кроме того, продолжается строительство станций в Мурманской области и Республике Коми.

Ранее в Минобороны сообщили о планах по созданию вокруг границ сплошного радиолокационного поля для отслеживания пусков ракет и боевой авиации.