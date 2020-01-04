Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

Короткая ссылка
Российские космические войска за 2019 год зафиксировали более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, сообщили в департаменте информации Минобороны России.
Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.

В Минобороны также напомнили, что система предупреждения о ракетном нападении включает семь радиолокационных станций в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Кроме того, продолжается строительство станций в Мурманской области и Республике Коми.

Ранее в Минобороны сообщили о планах по созданию вокруг границ сплошного радиолокационного поля для отслеживания пусков ракет и боевой авиации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить