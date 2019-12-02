В России создадут сплошное радиолокационное поле, способное обнаружить вражескую авиацию

В Минобороны России сообщили, что вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели.

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны. В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление. Работа станций основана на приёме радиосигнала, отраженного от ионосферы. Ранее сообщалось, что мотострелковая бригада Северного флота приняла на опытное боевое дежурство дивизион новейших зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ».