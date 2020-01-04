СК проверяет данные о конфликте стоматолога с пациенткой в Приморье

Следственные органы Приморского края организовали проверку после информации в СМИ о конфликте врача с пациенткой с ребёнком в одной из стоматологических клиник Уссурийска, в результате которого женщина получила травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребёнку, в результате чего между родителями ребёнка и врачом произошёл конфликт», — говорится в пресс-релизе.

РИА Новости передавали, что стоматолог отказал в приёме женщине с малолетним ребёнком. После того как посетительница потребовала написать отказ в письменной форме и начала снимать происходящее на камеру мобильного телефона, врач попытался силой отнять гаджет.

В сентябре бывшая сотрудница Астраханской областной детской больницы сообщила в полицию о нанесении телесных повреждений и умышленной порче имущества бывшим главврачом медучреждения.