СК проверяет данные о конфликте стоматолога с пациенткой в Приморье
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
«3 января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребёнку, в результате чего между родителями ребёнка и врачом произошёл конфликт», — говорится в пресс-релизе.
РИА Новости передавали, что стоматолог отказал в приёме женщине с малолетним ребёнком. После того как посетительница потребовала написать отказ в письменной форме и начала снимать происходящее на камеру мобильного телефона, врач попытался силой отнять гаджет.
В сентябре бывшая сотрудница Астраханской областной детской больницы сообщила в полицию о нанесении телесных повреждений и умышленной порче имущества бывшим главврачом медучреждения.