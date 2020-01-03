Эксперт оценил позиции российской морской пехоты в рейтинге The National Interest

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Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН прокомментировал попадание российской морской пехоты в пятёрку лучших в мире по версии американского журнала The National Interest.
Эксперт оценил позиции российской морской пехоты в рейтинге The National Interest
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

По его мнению, такая высокая оценка связана с тем, что войска морской пехоты России могут превосходно вести бой в любых условиях.

«Американцы смогли оценить уровень подготовки российской морской пехоты как войск специального назначения ещё во время потепления отношений России и США в 1990-е годы. Тогда наши морские пехотинцы побывали в США, а американские — в России. В тот период было партнёрство с НАТО, были взаимные обмены визитами», — отметил эксперт.

Он добавил, что морская пехота — это элитный компонент российских войск, а её бойцы традиционно бросались в бой даже в самые трудные времена.

The National Interest включил российскую морскую пехоту в пятёрку лучших в мире, отметив её хорошую подготовку и боеспособность. 

Первое место в рейтинге издание отдало Корпусу морской пехоты США, а на втором месте оказалась российская морская пехота. 

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин также оценил место российской морской пехоты в рейтинге NI.

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