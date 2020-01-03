Три человека пострадали в ДТП в Башкирии

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП под Уфой. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД России.

«Столкнулись встречные ВАЗ-2109 под управлением 68-летнего местного жителя и Lada Granta, за рулём которой находился 27-летний житель района. В результате аварии пассажиры девятой модели: 34-летний мужчина и его две дочери, 12 и 16 лет, с травмами доставлены в больницу», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на пятницу, 3 января, в Иглинском районе на 2-м км Южного обхода села Иглино под Уфой.

В ноябре автобус врезался в пятиэтажный дом в Уфе. В результате ЧП пострадали 11 человек.