Три человека пострадали в ДТП в Башкирии

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Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП под Уфой. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД России.
Три человека пострадали в ДТП в Башкирии
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«Столкнулись встречные ВАЗ-2109 под управлением 68-летнего местного жителя и Lada Granta, за рулём которой находился 27-летний житель района. В результате аварии пассажиры девятой модели: 34-летний мужчина и его две дочери, 12 и 16 лет, с травмами доставлены в больницу», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло в ночь на пятницу, 3 января, в Иглинском районе на 2-м км Южного обхода села Иглино под Уфой.

В ноябре автобус врезался в пятиэтажный дом в Уфе. В результате ЧП пострадали 11 человек.

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