Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Отмечается, что ДТП произошло на 14-м километре автодороги Арзамас — Выездное — Сатис.

В результате погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.

Уточняется, что семь пострадавших направлены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован, один отказался от госпитализации.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.