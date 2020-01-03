Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

Короткая ссылка
В результате столкновения маршрутного автобуса с легковым автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области погибли два человека и ещё девять получили травмы.
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Отмечается, что ДТП произошло на 14-м километре автодороги Арзамас — Выездное — Сатис.

В результате погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.

Уточняется, что семь пострадавших направлены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован, один отказался от госпитализации.

Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить