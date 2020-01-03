Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Отмечается, что ДТП произошло на 14-м километре автодороги Арзамас — Выездное — Сатис.
В результате погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.
Уточняется, что семь пострадавших направлены на амбулаторное лечение, один пострадавший госпитализирован, один отказался от госпитализации.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Кемерово — Промышленная.