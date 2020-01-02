Три человека погибли в результате ДТП в Курганской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
«На 185-м километре федеральной автодороги «Иртыш» водитель автомобиля Ford выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Toyota», — указали в ведомстве.
Уточняется, что все погибшие являлись пассажирами автомобиля Toyota.
30 декабря автобус, перевозивший рабочих с месторождения, столкнулся с грузовиком на 18-м км трассы Лянтор — Нижнесортымский в Югре. Пострадали 13 человек.
В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб один человек, ещё пятеро пострадали.