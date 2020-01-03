Житель Приморья задержан по обвинению в двойном убийстве

Короткая ссылка
Житель Приморья задержан по подозрению в убийстве двух людей, которое было совершено в новогоднюю ночь.
Житель Приморья задержан по обвинению в двойном убийстве
  • globallookpress.com

Об этом сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что 1 января в селе Мельничное Красноармейского района Приморского края были обнаружены тела двух мужчин с колото-резаными ранами.

Впоследствии по подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний мужчина.

Согласно версии следствия, подозреваемый отмечал Новый год с друзьями. После того, как один из его приятелей сжёг принадлежавшую ему шапку, мужчина убил его ножом.

Затем он убил и второго друга, после того как тот отказался помочь избавиться от тела.

1 января в городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить