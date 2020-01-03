Житель Приморья задержан по обвинению в двойном убийстве

Житель Приморья задержан по подозрению в убийстве двух людей, которое было совершено в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает СУ СК по региону.

Отмечается, что 1 января в селе Мельничное Красноармейского района Приморского края были обнаружены тела двух мужчин с колото-резаными ранами.

Впоследствии по подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний мужчина.

Согласно версии следствия, подозреваемый отмечал Новый год с друзьями. После того, как один из его приятелей сжёг принадлежавшую ему шапку, мужчина убил его ножом.

Затем он убил и второго друга, после того как тот отказался помочь избавиться от тела.

1 января в городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.