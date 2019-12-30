В Челябинской области предъявили обвинение подозреваемому в убийстве знакомого
- РИА Новости
Преступление было совершено в Южноуральске днём 25 декабря. Школьники, пришедшие домой после учёбы, обнаружили тело отца.
Сотрудники правоохранительных органов задержали знакомого жертвы, с которым тот находился в ссоре. У него изъято охотничье ружьё.
Расследование продолжается.
Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.