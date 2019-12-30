В Челябинской области предъявили обвинение подозреваемому в убийстве знакомого

В Челябинской области предъявили обвинение 29-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

РИА Новости

Преступление было совершено в Южноуральске днём 25 декабря. Школьники, пришедшие домой после учёбы, обнаружили тело отца. Сотрудники правоохранительных органов задержали знакомого жертвы, с которым тот находился в ссоре. У него изъято охотничье ружьё. Расследование продолжается. Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.