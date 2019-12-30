В Челябинской области предъявили обвинение подозреваемому в убийстве знакомого

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В Челябинской области предъявили обвинение 29-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Челябинской области предъявили обвинение подозреваемому в убийстве знакомого
  • РИА Новости

Преступление было совершено в Южноуральске днём 25 декабря. Школьники, пришедшие домой после учёбы, обнаружили тело отца.

Сотрудники правоохранительных органов задержали знакомого жертвы, с которым тот находился в ссоре. У него изъято охотничье ружьё.

Расследование продолжается.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.

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